La città di Porto Torres si prepara al convegno "Green & Silent Road – Materiali innovativi e sostenibili per pavimentazioni stradali a ridotto impatto acustico e ad alto contenuto di riciclato", in programma mercoledì 20 maggio, alle 16, nella sala congressi comunale "Filippo Canu" (Corso Vittorio Emanuele II, 103). L'evento, organizzato dal Settore Ambiente del Comune di Porto Torres, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell'Università di Cagliari, si inserisce nel quadro del progetto europeo Interreg Claster (programma Marittimo IT-FR-Maritime, cofinanziato dall'Unione Europea) e rappresenta un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e operatori del settore sulle più avanzate soluzioni tecnologiche per le infrastrutture stradali. I lavori saranno aperti dal sindaco Massimo Mulas dalla presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari Simona Fois e dal presidente di Ance Sardegna Pierpaolo Tilocca. La moderazione è affidata al professore Mauro Coni dell’Università di Cagliari. Gli obiettivi del convegno riflettono una visione integrata della mobilità sostenibile: ridurre l'inquinamento acustico nelle aree urbane attraverso pavimentazioni innovative a bassa rumorosità, promuovere l'economia circolare mediante l'impiego di materiali ad alto contenuto di riciclato, aggiornare il quadro tecnico-normativo di riferimento, dai criteri UNI ai Criteri Ambientali Minimi nelle commesse pubbliche, valorizzare la cooperazione scientifica e istituzionale nel bacino del Mediterraneo nell'ambito del progetto europeo Interreg Claster. Il tutto attraverso un dialogo diretto tra università, imprese, enti locali e amministrazione regionale, con Porto Torres come caso studio e territorio pilota. Nel corso del pomeriggio si alterneranno interventi di docenti universitari, tecnici e rappresentanti istituzionali su temi quali le pavimentazioni stradali a bassa rumorosità, la normativa tecnica di settore, il riciclaggio nelle infrastrutture, i Criteri Ambientali Minimi nell'esperienza ANAS, nonché il ruolo di imprese e industrie nell'innovazione dei materiali, con particolare riferimento all'impiego di sabbie riciclate da incenerimento RSU e di additivi innovativi a base di grafene. Concluderà i lavori l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu. Porto Torres si afferma come polo di riferimento regionale per la ricerca e l'innovazione nel campo delle infrastrutture sostenibili. L'evento del 20 maggiorappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo urbano che coniuga qualità ambientale, riduzione dell'inquinamento acustico e utilizzo responsabile delle risorse a beneficio diretto della comunità e del territorio.

La partecipazione è libera e gratuita. Sono in fase di accreditamento i crediti per ingegneri, architetti, agronomi e agronomi forestali e geometri.

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