Mattinata da dimenticare per i passeggeri dell’aeroporto di Alghero che dovevano recarsi a Milano. Il volo in continuità per Linate delle 8.55 di oggi, 13 maggio, operato da Ita Airways, è stato cancellato senza preavviso per imprecisati motivi tecnici.

Diverse le segnalazioni di cittadini rimasti a terra, sono stati riprogrammati sul volo serale delle 21.40. Una soluzione con tutta evidenza insufficiente per chi aveva un appuntamento di lavoro o doveva effettuare una visita medica, e un caso che solleva nuovi e ulteriori interrogativi sulla tenuta del sistema dei trasporti e della continuità aerea. Soprattutto sullo scalo di Fertilia, il meno attrattivo per le compagnie: il bando sulla tratta Alghero-Milano, infatti, è andato deserto e Ita opera in regime di proroga.

«Ennesimo episodio che dimostra la fragilità della continuità da e per Alghero», commenta il coordinamento cittadini di Fratelli d’Italia. «Quando un volo in continuità viene cancellato all’ultimo momento, a pagarne il prezzo sono cittadini che hanno bisogno di viaggiare per visite mediche, lavoro, studio o impegni non rinviabili».

Un disagio che la riprogrammazione su un volo che parte 13 ore dopo di certo non cancella: «Per molti significa perdere appuntamenti sanitari, collegamenti successivi e intere giornate».

E il partito di Giorgia Meloni solleva il caso: «Denunciamo da tempo che Alghero è penalizzata da un modello rigido e insufficiente, sulla continuità aerea né la Giunta Todde né il consigliere regionale del territorio hanno fatto passi avanti. La continuità va ripensata per garantire collegamenti certi, equi e affidabili al Nord Ovest della Sardegna». FdI chiede a Todde un immediato intervento «per chiarire le ragioni della cancellazione, verificare l’assistenza ai passeggeri e pretendere il rispetto degli obblighi di servizio pubblico».

(Unioneonline/L)

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