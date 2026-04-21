La tutela dell’ambiente attraverso le nuove generazioni premia il Comune di Porto Torres che, questa mattina, ha ricevuto la Bandiera AMI Green 2026, consegnata dall'Associazione AMI - Ambiente Mare Italia. Si tratta di un importante attestato di riconoscimento per l'impegno dell'amministrazione turritana nel promuovere pratiche sostenibili e sensibilizzare la cittadinanza, in particolare ragazze e ragazzi, sui temi ambientali e sulla cultura ecologica. La bandiera è stata consegnata all'assessore all'ambiente Massimiliano Ledda dalla referente della sezione locale dell’AMI Cristina Bonino, nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, come segno di riconoscenza per il sostegno fornito dal Comune alle diverse iniziative realizzate in città dal 10 al 21 aprile, periodo nel quale su tutto il territorio nazionale, è stata promossa la “Settimana Verde AMI 2026”.

Diversi gli appuntamenti curati in collaborazione con l'ASD “I Sette Mari”, dai seminari divulgativi alle bio passeggiate naturalistiche del 10 e 11 aprile nell'ambito del festival dell'educazione Edufest, organizzato dal Settore Servizi Sociali del Comune, fino alla partecipazione all'iniziativa di monitoraggio e pulizia delle spiagge del 19 aprile, organizzata con il reparto Antares Scout Cngei di Porto Torres e alla giornata di divulgazione e sensibilizzazione ambientale del 21 aprile, promossa dalla scuola dell'infanzia di Monte Angellu. Tutte iniziative che hanno unito educazione, scienza e senso di comunità con l’obiettivo di stimolare la riflessione sulle sfide ambientali, di promuovere buone pratiche e di sensibilizzare cittadinanza, famiglie, giovani e associazioni sull’importanza del decoro urbano. L’Ami attiva in 15 regioni italiane, per questa IV edizione della Settimana Verde ha scelto il motto "Sorridi al Pianeta, sorridi al Futuro". La Natura ci sorride, impariamo a rispondere", per celebrare la Natura e l’impegno in favore del rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del territorio. Una chiamata a cui il Comune di Porto Torres ha risposto con favore.

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