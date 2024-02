Termini scaduti per la presentazione delle domande per la concessione di valorizzazione dell’Hostel Balai, la struttura ricettiva di circa 562 metri quadri complessivi presente a Porto Torres. Nel corso della gara diversi imprenditori si sono affacciati interessati a conoscere i vantaggi della struttura.

Ubicato nel centro abitato, in via Benedetto Croce, sul promontorio che si affaccia nella baia di Balai, l’ostello della gioventù è composto da due edifici, uno al piano terra ed un primo piano con 22 camere per gli ospiti. Il secondo piano si articola in un magazzino-deposito al piano seminterrato, con un piano terra destinato alla reception, uffici, sala ristorante, cucina, dispensa, servizi, nonché dalla sala tv e da 5 camere per gli ospiti. Al piano primo sono presenti 18 camere per gli ospiti.

Nell’edifico è presente un ascensore ed un locale per gli impianti tecnologici. La superficie lorda complessiva del fabbricato è di circa 1346 metri quadri . Il piano di copertura degli edifici è un lastrico solare con accesso dal vano scala che si affaccia verso il mare. L’area esterna è di circa 5413 metri quadri. La durata della concessione di valorizzazione è stabilita per un periodo di tempo non eccedente i 50 anni e dietro un canone annuo di 49.380 euro.

