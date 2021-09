Prima si sono limitati ad indirizzare delle segnalazioni all’amministrazione comunale per lo stato di degrado che ogni giorno sono costretti a sopportare davanti alle loro abitazioni poi, stanchi di non ricevere alcuna risposta, hanno fatto ricorso ad un sistema più efficace.

A Porto Torres, i residenti di via Manzoni hanno scritto un messaggio eloquente a caratteri cubitali su un grande cartello per chiedere un intervento immediato del Comune, una richiesta pubblica per rimuovere una enorme discarica su un terreno privato dove gli incivili vi abbandonano ogni sorta di rifiuto.

“Per cortesia pulite tutto questo lerciume” è scritto, con un chiaro indirizzo “All’assessore della Nettezza Urbana . Non un semplice cartello provocatorio, ma una protesta civile dei cittadini della zona C1/2, dove tra via Costa e via Manzoni un campo di erbacce, un "prato comunale" è diventato luogo di deposito incontrollato di ogni tipo di materiale, da tempo preso di mira dai nemici dell’ambiente, scaricatori abusivi che abbandonano rifiuti di notte e di giorno, quasi sicuri di sfuggire ad ogni controllo.

Una discarica a cielo aperto che si presenta davanti alle case, un centro urbano, dove risiedono famiglie e bambini che chiedono di vivere nel decoro.

© Riproduzione riservata