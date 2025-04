Grande partecipazione alle visite aperte al pubblico sulla nave Orione P410 della Marina Militare italiana, organizzate a Porto Torres nelle giornate dell'8 e il 9 aprile.

L'evento ha permesso a molte famiglie e curiosi di salire a bordo e conoscere l'equipaggio, i mezzi e le tecnologie del Pattugliatore d'altura, seconda unità della classe Costellazioni di seconda serie. Lungo 90 metri è progettato per il pattugliamento costiero, il controllo del traffico marittimo, operazioni antipirateria, contrasto all’immigrazione illegale e missioni di soccorso.

I visitatori, comprese le scolaresche, bambini e ragazzi, hanno potuto ammirare la nave varata nel 2002 col nome di una costellazione, unità che partecipa regolarmente a operazioni congiunte con le Marine europee e alleate. Il suo equipaggio molto giovane garantisce ogni giorno la sicurezza nei mari nazionali e internazionali.

Ma in questi giorni, la missione ha voluto incontrare la comunità, grazie a un’apertura pensata per avvicinare cittadini e istituzioni a chi lavora ogni giorno per la sicurezza e la difesa del Paese.

© Riproduzione riservata