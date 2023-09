Standing ovation ed emozioni per il concerto inedito del duo Gavino Murgia e Daniele di Bonaventura, artisti di livello internazionale che hanno proposto un repertorio di musiche dalle sonorità jazz e della tradizione sudamericana. Una mescolanza di suoni e colori che hanno illuminato a festa la basilica di San Gavino a Porto Torres.

Una illuminazione suggestiva per un concerto di sax e bandoneon per due musicisti dalla vocazione internazionale. Nella magnifica chiesa romanica il polistrumentista Gavino Murgia insieme al bandoneonista marchigiano Daniele di Bonaventura hanno fatto spettacolo. Due musicisti che si sono incontrati per la prima volta in una formazione intima e complessa allo stesso tempo, esplorando le sonorità del jazz e delle composizioni originali.

La XVIII edizione di Musica&Natura, rassegna organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme, con la direzione artistica di Donatella Parodi, aveva inserito questa ulteriore data nel ricco calendario di eventi estivi, 23 concerti nei diversi spazi suggestivi della città di Porto Torres.

