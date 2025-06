Un’auto è finita in una voragine aperta sulla strada, nella via Ettore Sacchi, a pochi passi dal centro di Porto Torres.

È successo questa mattina, intorno alle 12.30, quando per cause imputabili probabilmente ad una perdita nel sistema fognario, si è verificato un cedimento del manto stradale, proprio al centro della carreggiata. Una grossa buca al centro della carreggiata, ora delimita tata da transenne.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres intervenuti per mettere in sicurezza l’area, una delle arterie tra le piu trafficate che stanno creando problemi alla viabilità dei mezzi pesanti.

In tarda mattinata il sindaco Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza che impone l’interdizione al transito e alla sosta il tratto di via Ettore Sacchi, compreso tra via Galilei e via Roma.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della grande voragine che rappresenta un pericolo per gli automobilisti. Il pullman proveniente da Sassari, una volta raggiunta via Ettore Sacchi ha costretto l’autista a manovre complesse per raggiungere il punto a destinazione.

