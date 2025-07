Ripresi a pieno regime i lavori di riqualificazione dell’ex caserma dei Carabinieri di via Simon. Grazie all’approvazione della perizia suppletiva e variante n. 2, l’intervento entra ora in una fase più intensa, con un investimento aggiuntivo di 600.000 euro finanziato con fondi PNRR – NextGenerationEU.

"Un passo decisivo – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro – per restituire alla città un edificio storico riqualificato e funzionale, nel solco dell’impegno dell’Amministrazione Cacciotto per la valorizzazione del patrimonio pubblico". La perizia ha previsto una rimodulazione del progetto per affrontare criticità strutturali emerse in corso d’opera, come problemi alle murature e agli architravi. Autorizzata una proroga di 60 giorni, con termine lavori fissato a marzo 2026.

