Le commissioni congiunte Attività produttive e Commercio urbanistica del Comune di Porto Torres, presiedute dalla consigliera Sabrina Pusceddu e dal consigliere Gavino Sanna, si sono concluse con l’approvazione della proposta sul Regolamento Unico per la disciplina dell’occupazione e dell’utilizzo del suolo pubblico che mette ordine alla materia spesso in contraddizione tra norme e competenze contrastanti.

Un documento composto da otto capitoli e 160 articoli, risultato del lavoro dei vari uffici competenti, dell’assessore Tore Frulio, delle commissioni e dell’architetta Fabrizia Muzzu insieme al segretario comunale Giancarlo Carta. Il documento “rivoluziona” l’organizzazione del rilascio delle autorizzazioni ai commercianti presenti in città. «Il lavoro svolto per questo Regolamento, iniziato diversi mesi fa, nasce da una sfida - osserva il segretario comunale -, quella di mettere ordine all’insieme di disposizioni regolamentari del Comune in merito all’occupazione dell’utilizzo del suolo pubblico. In partenza ci siamo resi conto che c’erano una decina di regolamenti che talvolta non parlavano tra di loro, norme in contrasto tra loro».

Tra gli aspetti presi in considerazione figurano le autorizzazioni per arredi e installazioni di strutture precarie e amovibili annesse ai locali di somministrazione di cibo e bevande, permessi per pubbliche affissioni, rilascio di concessione di passo carrabile, ma anche concessioni per chioschi ed edicole, circhi e attività di spettacolo viaggiante con relative tariffe e canoni. Una delle novità riguarda la Festha Manna per gli spettacoli viaggianti. Le modifiche hanno tenuto conto anche delle osservazioni degli ambulanti. Ora il Regolamento passerà al vaglio del consiglio comunale per l’approvazione.

