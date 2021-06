Felice ed entusiasta, la prima persona a ricevere il vaccino al Centro allestito al PalaMura a Porto Torres si chiama Annamaria Manunta, ha 53 anni e risiede da sempre in città.

“Impossibilitata a recarmi a Sassari credo che l’hub vaccinale a Porto Torres sia una opportunità per noi che non abbiamo disponibilità di mezzi - spiega –. Inoltre mi prendo cura di mia madre che ha 82 anni e ha bisogno della mia presenza costante. Sono stata in questi mesi molto prudente perché mia mamma soffre di tante patologie e finalmente è arrivato il mio turno dopo tanta attesa”.

Un avvio senza intoppi quello delle somministrazioni del siero, rivolto ai cittadini dai 40 ai 79 anni che non si siano già prenotati all'Hub di Promocamera a Sassari, un hub organizzato con la grande collaborazione dei medici di base, cinque per volta, e dei sanitari dell’Ats che hanno predisposto cinque postazioni per accelerare le inoculazioni: in totale verranno somministrate circa duemila dosi in tre giornate. Si prosegue domani pomeriggio e sabato mattina. Sono stati i medici di medicina generale a fare le convocazioni dopo aver raccolto le richieste dai propri pazienti.

