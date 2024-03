Gioco, passione, fantasia, e il risultato è il più bel segnalibro premiato anche per il messaggio che ha saputo trasmettere.

Tra le 50 creazioni realizzate dagli studenti che hanno partecipato al concorso “Un segnalibro per legarsi alla lettura”, promosso dalla biblioteca comunale di Porto Torres, tre segnalibri tra i più originali sono risultati vincenti. Il primo classificato ha ricevuto 544 like, il secondo 498 “mi piace” mentre il terzo ha ottenuto 486 like.

I segnalibri sono stati realizzati dalla dieci classi della scuola media degli Istituti comprensivi 1 e 2 di Porto Torres che hanno partecipato al contest per raccontare, a modo loro e con tecniche differenti con matita, pennarelli, pastelli, lana, collage, ritaglio, fotografie e intelligenza artificiale, il progetto Legarsi alla Lettura (Lal) al quale hanno aderito nel corso del 2023-2024.

I tre segnalibri che meglio sono riusciti a rappresentare il progetto saranno stampati e distribuiti in tutta la città. Inoltre è previsto un omaggio in libri alla classe degli autori premiati.

© Riproduzione riservata