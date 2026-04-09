Nuove risorse per il Comune di Porto Torres, capofila del progetto condiviso con il Comune di Sennori, Enti che hanno ottenuto un contributo regionale pari a 240mila euro per gli arredi e le attrezzature necessarie al nuovo asilo nido finanziato dai fondi Pnrr. Si tratta di un’opera moderna che mira a potenziare i servizi per l’infanzia nel territorio comunale. Il nuovo asilo nido da 60 posti sorgerà in via Livatino, in zona C3. La giunta, guidata dal sindaco Massimo Mulas, ha dato il via libera al progetto definitivo esecutivo per realizzare l’opera, del valore di 2,6 milioni di euro finanziata con risorse Pnrr, che offrirà spazi sicuri e stimolanti per bambine e bambini promuovendo il loro sviluppo sociale e cognitivo in un ambiente confortevole e accessibile. Il progetto prevede una struttura su un unico livello dimensionata per 60 bambini suddivisi in tre sezioni: sezione lattanti per 16 bambini, sezione semidivezzi per 22 bambini e sezione divezzi per 22 bambini. Il contributo per gli arredi è concesso a fondo perduto ed è pari a 2000 euro a bambino per 118 posti complessivi. «Abbiamo partecipato in forma aggregata con Sennori presentando una scheda progetto per ottenere risorse da destinare agli arredi interni», ha detto l’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto «ovvero lettini per i lattanti, seggiolini ed elementi moderni e performanti per completare gli interni dell’asilo». Gli spazi della nuova scuola d’infanzia saranno organizzati in blocchi funzionali con un'area didattica e ambienti dedicati all'apprendimento e alle attività psicomotorie, una zona destinata ai servizi generali comprensiva di cucina, mensa, lavanderia e uffici amministrativi e un settore per le attività quotidiane come il pranzo e il riposo. Il fabbricato, nel suo complesso, rispetta le caratteristiche fondamentali per l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli spazi destinati alle attività, in conformità alle normative vigenti, sono superiori a 5,5 mq per ciascun bambino. Gli ambienti, inoltre, saranno adeguatamente dimensionati, illuminati e aerati con luce e ventilazione naturale e sono progettati per spronare i primi approcci sociali, di interazione, gioco e apprendimento. L'area esterna dell'asilo sarà caratterizzata da spazi verdi e da zone attrezzate con pavimentazione antitrauma e un giardino multiuso per attività didattiche all'aperto. L'accesso all'edificio avverrà attraverso percorsi pedonali con spazi per la sosta dei passeggini e una hall con filtro termico che permette l’adattamento tra l’ambiente esterno e quello interno. Infine, sarà realizzato un ampio parcheggio con una pavimentazione in autobloccanti inerbiti per una migliore gestione delle acque meteoriche e un maggiore benessere ambientale.

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