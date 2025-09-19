Il ciclista travolto da un’auto in via dell’Industria a Porto Torres si trova ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari.

L’uomo, Gavino Petretto, 70 anni di Porto Torres, è stato investito intorno alle 8.20, mentre in sella alla sua bici svoltava in via Verdi, dopo una giornata di allenamento in vista di un importante appuntamento di triathlon a Barcellona, in programma nei prossimi giorni. I medici gli hanno riscontrato diverse lesioni interne, un trauma facciale e spinale. La prognosi è riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, il 70enne stava percorrendo con la sua bici da corsa via dell’Industria in direzione del porto, quando si è immesso su via Verdi, nell’incrocio davanti al Mc Donald’s, ed è stato travolto da una Volkswagen Golf proveniente dalla zona industriale, che svoltava nella stessa direzione.

Alla guida un giovane 37enne di Porto Torres che non avrebbe visto il ciclista, sbalzato violentemente sull’asfalto. Soccorso dal conducente dell’auto, il 70enne è stato prima preso in cura dagli operatori sanitari del 118, intervenuti con l’ambulanza Avis Campanedda e in seguito con lequdalla medicalizzata Mike 2.

Trasferito in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata, all’arrivo era ancora vigile.

A seguito degli accertamenti i medici hanno appurato le condizioni gravi del ferito e ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di Rianimazione. Per i rilievi e la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres. Sul posto anche la Polizia locale per la viabilità.

