Gli agenti della polizia sono intervenuti a Sassari a seguito di un violento alterco tra una madre e il figlio. I due sono stati ascoltati separatamente dagli operatori.

Durante un controllo nella stanza del giovane, i poliziotti hanno notato due buste di cellophane contenenti circa 5 grammi di cocaina, un panetto di sostanza solida di colore bruno, presumibilmente hashish, del peso di circa 5 grammi, e un coltello con manico in legno recante evidenti tracce di stupefacente, insieme a un bilancino di precisione in perfette condizioni.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire, sopra un armadio, una borsa termica contenente tre grandi involucri di cellophane con circa 1,6 chilogrammi di marijuana, otto panetti di hashish per un quantitativo complessivo superiore al mezzo chilo, un coltello con residui di sostanza stupefacente, ritagli di cellophane e vari sacchetti per alimenti. Un ulteriore coltello con tracce di hashish è stato trovato all’interno del comodino del giovane.

Il ragazzo è stato accompagnato in questura e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. Le successive analisi sul materiale sequestrato hanno confermato quanto emerso nel corso dei primi accertamenti. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per il giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

