Yacht Club Alghero, "Festa di Fine Anno" con chi ha nel cuore la velaIl presidente Pierpaolo Carta farà gli onori di casa e darà il via alla festa che si chiuderà con un intrattenimento musicale
Lo Yacht Club Alghero si prepara a chiudere un anno straordinario con un evento nella suggestiva Alguer Hall, a Lo Quarter, in programma sabato 20 dicembre dalle 18.
Una “Festa di Fine Anno” in cui non saranno premiati solo gli atleti per i risultati ottenuti che stanno portando il sodalizio velico algherese a livelli sempre più alti e competitivi (non solo in Sardegna ma anche a livello nazionale), ma sarà anche l’occasione per dialogare con chi ha nel cuore la vela.
Da un’idea del capo istruttore Riccardo Celotto, nasce così “Storie”. Il primo protagonista sarà Fabrizio Carboni, velista sardo, residente ad Alghero, pronto ad affrontare una sfida straordinaria: la Mini Transat, una regata oceanica in solitario su una barca di soli 6,5 metri. Durante l’incontro racconterà il suo percorso, dal primo approccio alla vela fino alla vittoria del Giro d’Italia a Vela 2025, condividendo emozioni, sfide e la vita a bordo durante lunghe traversate.
Il presidente Pierpaolo Carta farà gli onori di casa e darà il via alla festa che si chiuderà con un intrattenimento musicale.