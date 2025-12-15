Tamponamento a catena all’ingresso di Alghero, traffico in tiltCoinvolte quattro auto, viabilità deviata. La dinamica al vaglio
Tamponamento a catena all’ingresso di Alghero nel tardo pomeriggio di oggi, dove quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente che ha mandato in tilt la circolazione.
Per consentire i soccorsi e i rilievi, il traffico è stato deviato dalla statale 127bis verso l'area artigianale di Galboneddu.
Sul posto sono intervenute la polizia locale di Alghero, la polizia stradale e le ambulanze del 118, che hanno assistito gli automobilisti e messo in sicurezza l’area.
In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.