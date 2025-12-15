Luci ed emozioni nella casetta di Babbo Natale allestita e inaugurata a Porto Torres, presso la sala convegni del Museo del Porto, nel centro cittadino.

Anche quest’anno grandi e piccini potranno incontrare Babbo Natale e i suoi Elfi e partecipare ai laboratori nella magica casetta, disposta a cura dell’associazione Ludolandia guidata da Giovanni Cordella, con il contributo e patrocinio del Comune di Porto Torres.

Presepi, giochi, colori e addobbi natalizi, ma anche laboratori per i bambini con l'obiettivo di trasmettere l'importanza e la magia del Natale, regalando momenti di condivisione ed emozione. Un luogo di partecipazione attiva per i più piccoli da condividere con la famiglia, con una funzione educativa e ludica che aiuta i bambini a sviluppare la loro creatività stimolandoli nella realizzazione di piccole creazioni

. Inaugurata nei giorni scorsi ha già registrato un numero importante di visitatori, un grande spazio aperto al pubblico tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino al 24 dicembre.

