Resta in carcere a Bancali Vladimiro Cabizza, il 55enne accusato di aver incendiato sei autovetture in un cortile di Largo Budapest a Sassari tra novembre e dicembre.

L'uomo non ha risposto alle domande del gip durante l'udienza di convalida e il giudice ha disposto la conferma della misura.

Cabizza, residente anch'egli in una delle palazzine di Largo Budapest, è stato fermato dai carabinieri la scorsa settimana poche ore dopo l'ultimo rogo. E ci sarebbero alcune immagini riprese da uno degli appartamenti ad aver inquadrato l'uomo durante l'ultimo incendio.









