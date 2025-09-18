Un ciclista 70enne di Porto Torres si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Sassari a causa di un incidente avvenuto in prossimità del McDonald’s .

L'uomo è stato travolto da un'auto all'incrocio con via dell'Industria, mentre svoltava in una curva. Sbalzato a terra a seguito dell'impatto violento, ha riportato un trauma cranico e spinale importante. Immediati i soccorsi, prima da parte del conducente dell'auto e in seguito degli operatori sanitari del 118, che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito al Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso.

(Pala)

Giunto sul posto vigile e cosciente, i medici gli hanno riscontrato un politrauma e diverse escoriazioni. Sul posto anche l'ambulanza medicalizzata Mike 2 e i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e la dinamica. Il 70enne è tenuto sotto osservazione dall'equipe medica che monitora l'evolversi delle sue condizioni.

