I percorsi dell’Atp diventano più accessibili e moderni, per incentivare la mobilità nel territorio comunale di Porto Torres attraverso l’uso agevolato dei mezzi pubblici rispetto alle auto.

I nuovi servizi per il trasporto pubblico urbano sono stati illustrati dall’Atp Spa e dal Comune turritano. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, il presidente e il direttore generale di Atp SpA, Alessandro Zara e Roberto Mura. Dopo gli studenti anche gli anziani diventano fruitori privilegiati degli autobus grazie all’introduzione di un contributo da parte dell’amministrazione comunale finalizzato alla riduzione del costo dell’abbonamento per 120 cittadini over 65 residenti nella città turritana.

A partire dal mese di gennaio, i beneficiari potranno sottoscrivere l’abbonamento annuale al costo simbolico di 10 euro, invece dei 135 euro previsti dalla tariffa ordinaria, con validità estesa anche alle linee attive nel territorio del Comune di Sassari. Tra le novità l’attivazione a breve della prima emettitrice automatica per i titoli di viaggio, installata in via del Mare, presso le pensiline del capolinea delle principali linee urbane di Porto Torres.

La nuova Ticket Vending Machine, attiva 24 ore su 24, consentirà ai cittadini e ai visitatori di acquistare i biglietti in qualsiasi momento della giornata e di ricaricare comodamente gli abbonamenti sull’ATP Card UNO. Il nuovo distributore automatico si affianca alle modalità di acquisto già disponibili, come le rivendite autorizzate, le app “ATP Sassari” e “Around Sardinia” e la vendita a bordo, ampliando ulteriormente le possibilità di accesso ai titoli di viaggio e rendendo il servizio ancora più semplice e immediato. Particolarmente innovativa l’installazione delle nuove paline elettroniche di fermata, inizialmente quattro ma destinate ad aumentare nel breve periodo, che verranno collocate in alcune delle principali fermate cittadine. Le paline, basate su tecnologia e-ink, garantiscono una lettura chiara e nitida in qualsiasi condizione di luce grazie a display ad alta risoluzione da 13 pollici e a un sistema di alimentazione a batterie al litio con oltre tre anni di autonomia. Collegate direttamente alla centrale di monitoraggio della flotta ATP, forniranno informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei mezzi, sulle eventuali variazioni del servizio e su comunicazioni aziendali utili per l’utenza.

Un’attenzione particolare è stata riservata al tema dell’accessibilità. Ogni palina sarà infatti dotata di un sistema audio con tecnologia Text-to-Speech e di un pulsante dedicato che permetterà di ascoltare vocalmente tutte le informazioni visualizzate sul display, rendendo il servizio fruibile anche alle persone con disabilità visiva o con difficoltà di lettura.

Nel corso della conferenza è stata inoltre anticipata la prossima installazione di una nuova pensilina per l’attesa dei passeggeri, la cui collocazione è attualmente in fase di definizione, come ulteriore intervento volto a migliorare il comfort e la qualità delle fermate urbane. È inoltre in fase di avvio la nuova campagna di comunicazione di ATP, “Muoversi insieme cambia tutto”, dedicata alla mobilità sostenibile. Tra le iniziative che saranno sviluppate anche nel territorio della città turritana già nei prossimi giorni, è previsto l’arrivo del camper “Muoversi Insieme Tour”, che coinvolgerà ragazze e ragazzi con attività di sensibilizzazione all’esterno delle scuole cittadine. «Questi interventi confermano l’impegno costante di ATP nel miglioramento del servizio di trasporto pubblico attraverso un processo continuo di innovazione e implementazione tecnologica», ha dichiarato il Presidente di ATP SpA, Alessandro Zara. «Investire in soluzioni digitali, in sistemi di informazione evoluti e in mezzi a basso impatto ambientale significa rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, accessibile e in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e dei territori in cui operiamo».

Per il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas «La presentazione dei nuovi servizi ATP rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento del trasporto pubblico urbano della nostra città. Investire in tecnologie innovative, in servizi più accessibili e in soluzioni sostenibili significa incentivare l’uso del mezzo pubblico migliorando concretamente la qualità della vita dei cittadini e rendendo Porto Torres una città sempre più attenta alle esigenze di residenti e visitatori.

Vogliamo inoltre favorire concretamente la mobilità delle persone over 65 riducendo una barriera economica che spesso limita l’utilizzo del mezzo pubblico. Rendere l’abbonamento più accessibile significa promuovere l’autonomia delle persone più adulte offrendo un’alternativa sostenibile e più sicura rispetto all’uso dell’auto privata». Le nuove iniziative si inseriscono in un percorso di rinnovamento già avviato, che ha visto recentemente anche la presentazione del nuovo autobus elettrico, simbolo dell’impegno congiunto di Atp e dell’amministrazione comunale per una mobilità urbana più sostenibile e attenta all’ambiente.

