Alghero, lavori al campo Mariotti: Pais denuncia i ritardi«Nessun risultato, tifosi costretti a un campo di fortuna e pessima figura per la città»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Gli estremi ritardi nei lavori del campo Mariotti sono l’ennesima prova di una città bloccata, incapace di trasformare risorse disponibili in opere concrete». Lo denuncia il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, ricordando che gli interventi erano stati finanziati anni fa anche grazie al suo impegno in Regione.
«La burocrazia non può essere l’alibi di ritardi che riguardano tutti i cantieri di Alghero. È frustrante vedere milioni di euro ancora senza risultati tangibili», afferma. Per Pais la situazione sta penalizzando l’intero movimento sportivo. «Il Mariotti resta incompiuto, i tifosi sono costretti a un campo di fortuna e la città fa una pessima figura a livello regionale. È inaccettabile per la quinta città della Sardegna».
Il consigliere annuncia un nuovo intervento in Aula per sollecitare la giunta. Critiche anche alla Regione. «La giunta Todde ha sottratto 50 milioni destinati all’impiantistica del nord ovest Sardegna, 5 dei quali al Mariotti. Uno scippo avvenuto nel silenzio dell’amministrazione comunale», conclude Pais chiedendo di utilizzare finalmente le risorse già assegnate. «Restituire dignità allo sport cittadino è un dovere. Alghero non può più perdere tempo».