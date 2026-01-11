Le forti raffiche di vento che si sono abbattute sulla costa nelle ultime ore non hanno risparmiato neppure il ponticello delle Acque Dolci, sul lungomare di Porto Torres. La struttura di legno è crollata su un lato, questa mattina 11 gennaio, dopo aver subito la forza del vento durante tutta la notte.

Interdetto al passaggio da diversi anni, solo nell'ultimo periodo era stato predisposto uno studio per poterlo salvare. Ma lo stato di degrado avanzato e l'incuria non gli hanno lasciato scampo. Posizionato in uno dei luoghi più suggestivi della costa turritana, aggredito dalla salsedine, mostrava i segni di una mancata manutenzione. Per questo era stato chiuso al passaggio, senza ricevere grande considerazione. Posto ad ancorare due banchi di rocce, il fenomeno dell'erosione costiera aveva reso inagibile la struttura.

L’accesso è vietato ormai da oltre nove anni, da quando l’instabilità del ponte ha imposto al Comune di Porto Torres di disporre della misura di divieto di passaggio che impedisce l’attraversamento della pedana da un lato all’altro del costone roccioso. Da tempo pericolante il caratteristico ponticello in legno sulla piazza Belvedere, davanti al mare del Golfo dell’Asinara, è diventato simbolo di degrado.

