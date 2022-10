Manifesti no vax sono spuntati sui muri di alcune abitazioni private a Porto Torres. I cartelloni con scritto “il vaccino è una roulette russa. Il siero uccide”, firmati dal gruppo “Is pipius no si toccant”, sono apparsi sulla facciata di una casa in via della Libertà, all’angolo con via Tramontana. In particolare uno dei manifesti è stato affisso in via Porrino, in prossimità della scuola media “Don Antonio Sanna”, nel quartiere Monte Agellu, una zona dove quotidianamente transitano centinaia di studenti.

Su segnalazione di alcuni residenti, gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sul posto per fotografare il tutto e avviare le indagini utili a individuarne la provenienza.

Sul caso era intervenuta l'Adiconsum Sardegna che, a seguito di scritte dello stesso gruppo in altri paesi dell’Isola, aveva presentato un esposto urgente ad Antitrust e Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap).

