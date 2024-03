Il tema della sanità e, purtroppo, della malasanità in Sardegna è al centro del libro “Devo andare a curarmi in continente” dello scrittore e giornalista Nello Rubattu, edito dalla Ludo Edizioni di Leonardo Omar Onida. La presentazione a Porto Torres, sabato 23 marzo alle 18.30 presso il Palazzo del Marchese. Curato da Francesca Dettori, il libro sarà presentato durante un incontro che si inserisce tra le anteprime speciali del Cantiere poetico e del Festival Ottobre in Poesia 2024. Il libro, scritto per l'associazione "Diritto alla salute Franco Monagheddu” racchiude le testimonianze di tantissime persone che hanno dovuto affrontare enormi disagi per riuscire a curarsi o a fare curare i propri cari, non sempre nel rispetto dei propri diritti: un tema centrale, per la nostra isola più che per altre regioni italiane. Il ricavato sarà utilizzato per dare assistenza giuridica ai pazienti e sostenerli nelle cause di risarcimento, dopo aver vissuto episodi e criticità della sanità presenti in tutta l’Isola e in particolare nel Sassarese.

