Il Partito democratico di Porto Torres, espressione della maggioranza che governa la città dal novembre del 2020, ha una nuova casa.

La nuova sede cittadina è stata inaugurata lunedì sera, in corso Vittorio Emanuele, alla presenza del gruppo dirigente locale, degli iscritti e dei sindaci dei Comuni di Porto Torres, Massimo Mulas, di Sassari Giuseppe Mascia, insieme ai colleghi di Osilo, Giovanni Ligios, di Mara con Paolo Chessa, dell’assessore alla Programmazione del Comune d’Alghero, nonché segretario cittadino, Enrico Bachisio Daga, del consigliere regionale dem, Antonio Spano, di Massimo Pintus componente della segreteria regionale Pd, oltre alla presenza di Maddalena Sechi, presidente dell’assemblea provinciale della federazione Pd e alla presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Simona Fois.

«Un luogo che non vuole essere semplicemente uno spazio d’incontro fra dirigenti, iscritti e attivisti locali del partito, ma soprattutto la casa dei democratici, dove l’incontro e il confronto sia la normalità», ha detto Antonello Cabitta, segretario cittadino e consigliere comunale. «Un luogo dove cittadine e cittadini, elettori, attivisti e non, possano incontrare i dirigenti locali, magari proprio coloro che attualmente fanno parte dell’amministrazione comunale, così da poter presentare istanze, critiche, magari evitando tutte quelle polemiche da social, spesso innescate da falsi profili, e preferendo di conseguenza il confronto in presenza fra vari interlocutori».

La recente esperienza dell’ultima campagna elettorale per le regionali, ha confermato ulteriormente, la necessità di uno spazio d’incontro, nel centro della città, in cui i cittadini possano esprimere esigenze e istanze, problematiche che potrebbero trovare soluzione. «Da qui la ricerca di un locale che ci permettesse di trovare e creare questo spazio e metterlo a disposizione di cittadine o cittadini, - ha aggiunto Cabitta - associazioni o semplicemente gruppi di persone con problematiche analoghe, che vogliono essere ascoltati o semplicemente avere un luogo in cui condividere un’idea di una Porto Torres che vogliamo».

© Riproduzione riservata