Incidente stradale a Bono.

Per cause in corso di accertamento una macchina è uscita di strada sulla provinciale 10, ribaltandosi. Quattro le persone a bordo, due adulti e due bambini.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bono ha collaborato coi sanitari del 118 durante il primo soccorso e ha messo in sicurezza l'auto e l'area circostante.

Sul posto l'elisoccorso e i Carabinieri di Bono che indagano sulla dinamica dello schianto.

(Unioneonline)

