21 agosto 2025 alle 22:30aggiornato il 21 agosto 2025 alle 22:32
Bono, auto esce di strada e si ribalta: a bordo due bambini, l’intervento dell’elisoccorsoSul posto vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri
Incidente stradale a Bono.
Per cause in corso di accertamento una macchina è uscita di strada sulla provinciale 10, ribaltandosi. Quattro le persone a bordo, due adulti e due bambini.
La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bono ha collaborato coi sanitari del 118 durante il primo soccorso e ha messo in sicurezza l'auto e l'area circostante.
Sul posto l'elisoccorso e i Carabinieri di Bono che indagano sulla dinamica dello schianto.
