Ozieri, fiaccolata per la pace: la comunità condanna la guerraLa manifestazione è in programma per sabato 30 agosto
La comunità di Ozieri si mobilita per testimoniare la sua ferma condanna contro ogni forma di violenza, guerra e violazione dei diritti umani e per affermare il valore universale della pace.
Una manifestazione unitaria, in programma sabato 30 agosto, che scuota le coscienze delle persone, in particolare dei giovani e delle diverse voci della società, senza bandiere.
Dalle 20.15 dai giardini del Cantaro partirà una fiaccolata che si svolgerà per le vie del centro e si concluderà nella Cattedrale dove verrà celebrata la messa da monsignor Corrado Melis. La finalità è quella di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tragedia delle guerre e mantenere vivo l'interesse esclusivamente sulla causa comune della pace, senza divisioni politiche ed ideologiche.
«Ognuno potrà impegnarsi attivamente nella ricerca di soluzioni pacifiche per affermare il valore universale della pace e non utilizzi il tema per fini strumentali», spiegano gli organizzatori, «la collaborazione tra le diverse realtà della Comunità e la partecipazione attiva dei cittadini può davvero sensibilizzare tutte le parti in causa e far riflettere chi, ancora oggi, vuole affermare le proprie ragioni con la forza».