Alghero, studenti dell’Ipsar al lavoro per il pranzo di beneficenza CaritasIl 16 dicembre l’appuntamento all’insegna della solidarietà
Il 16 dicembre l’Istituto Alberghiero di Alghero ospiterà un importante momento di solidarietà promosso da Conad, che ha scelto di offrire interamente i prodotti necessari per la realizzazione di un pranzo destinato alla Caritas. Un gesto significativo, reso possibile grazie alla collaborazione con l’IPSAR di Alghero, da sempre attento ai valori della condivisione e del supporto alla comunità.
Accanto a Conad, anche la Cantina Galavera di Usini partecipa all’iniziativa. Un contributo prezioso che arricchisce ulteriormente l’iniziativa, valorizzando i prodotti del territorio e sostenendo un progetto dedicato alle persone in difficoltà.
Presso la sede di Piazza Sulis, docenti, tecnici, personale scolastico e studenti si impegneranno nella preparazione di un pasto completo, trasformando la disponibilità degli sponsor in un aiuto concreto rivolto a chi vive momenti di fragilità. L’iniziativa rappresenta un’occasione formativa di grande valore per gli studenti, che potranno mettere in pratica competenze professionali e sensibilità umana al servizio della comunità.
Il progetto conferma il forte legame tra scuola, aziende e realtà del territorio, un’unione che promuove responsabilità sociale, educazione alla cittadinanza e attenzione verso le persone più vulnerabili. Un esempio virtuoso di collaborazione che dimostra come la solidarietà possa crescere attraverso gesti semplici ma capaci di generare grande valore.