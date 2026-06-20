La Festa della Musica organizzata dall'Associazione Musicando Insieme a Porto Torres celebra il solstizio d'estate con un concerto di musica jazz in programma domenica 21 giugno alle alle 20.30 nell’’Atrio Metropoli della Basilica di San Gavino.

L’evento che ha come tema “La voce dei luoghi”, chiude in bellezza la rassegna “Musicando in Città” offrendo al pubblico l’opportunità di assistere alla presentazione in esclusiva di “Quadri di Quartiere”, il nuovo progetto discografico del Barranco quartet. La cantante Pina Muroni, accompagnata dai musicisti Battista Giordano, Mauro Dore e Luca Deriu, racconteranno il viaggio musicale che prende ispirazione dal suggestivo quartiere Barranco di Lima, dove culture, storie e linguaggi si incontrano.

Le composizioni originali conducono l’ascoltatore attraverso atmosfere che spaziano dalle sonorità latine alle influenze jazzistiche, fino a richiami della musica europea contemporanea, creando un mosaico sonoro ricco di emozioni e immagini.

Per questa occasione speciale, il Barranco 4tet sarà accompagnato dall’Ars Musicandi 4tet con Marco Ligas al violino, Maria Vicentini al violino, Donatella Parodi alla viola e Luca Carta Mantiglia al violoncello. Sei gli appuntamenti musicali, da aprile a giugno, per l’edizione 2026 di “Musicando per la città”, la rassegna di musica classica, jazz e leggera, a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

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