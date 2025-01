Una delegazione dell’amministrazione comunale di Porto Torres e di Castelsardo è presente alla Fiera Internazionale del Turismo Fitur, in corso a Madrid dal 22 al 26 gennaio. Giunto alla sua 45ª edizione, il Fitur è l’evento annuale per i professionisti del settore. L’assessora al Turismo Gian Simona Tortu e il presidente del consiglio comunale turritano, Franco Satta, insieme all’assessore al Turismo di Castelsardo, Giuseppe Rizzu sono ospiti dello stand della Compagnia Grimaldi Lines presente alla grande vetrina internazionale per promuovere la Sardegna e, in particolare, i collegamenti marittimi tra Porto Torres e Barcellona.

Lo scalo turritano, infatti, è una delle principali porte dell’Isola, collegandola con una tratta navale al resto d’Europa. Gli esponenti comunali, per presentare il territorio di Porto Torres e del borgo turistico della città dei Doria e le opportunità che offrono, hanno portato con sé anche il materiale fornito dall'ufficio turistico comunale e dall'Ente Parco dell'Asinara che sarà distribuito sabato e domenica nelle giornate dedicate al grande pubblico dei fruitori.

Oltre ai vertici della compagnia di navigazione, a partire dal direttore commerciale della Grimaldi Spagna Javier Félez, è presente alla fiera anche l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e diversi rappresentanti dei comuni del nord ovest, come Alghero e Castelsardo. L’obiettivo è quello di promuovere tutto il territorio come un’unica grande meta turistica: «Approdare a Porto Torres significa poter visitare un luogo ricco di bellezze storiche e naturalistiche e poter raggiungere agevolmente tutte le vicine destinazioni di interesse turistico e culturale. È un’ottima occasione, quindi, per fare rete non solo con i centri limitrofi ma anche con altre importanti realtà ed eccellenze dell’Isola».

