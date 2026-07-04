Con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Porto Torres entrano nel vivo i lavori dell’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Mulas, un percorso di cinque anni di governo con tredici consiglieri di maggioranza e sette di minoranza con cui condividere le nove Commissioni consiliari permanenti, a cui si aggiungono due Commissioni speciali - Pesca e Asinara - tutte con compiti istruttori e di controllo.

La prossima settimana si riunirà la Conferenza dei capigruppo di ciascun partito rappresentato in aula, convocati dalla presidente del consiglio, Giulia Manca, per discutere sui criteri di assegnazione dei presidenti delle singole Commissioni per gli esponenti della maggioranza e dei vice, figure queste ultime di solito affidate ai componenti la minoranza.

Sarà il Consiglio comunale ad istituire nel suo ambito le Commissioni Consiliari permanenti per materia, o gruppi di materie affini o complementari. Dai Lavori pubblici all’Urbanistica e alle Politiche sociali, e ancora Commercio, Attività produttive, Portualità, Asinara, Ambiente, Bilancio, Cultura, Grandi Eventi, Sport e Pubblica Istruzione, le nove Commissioni verranno istituite secondo una procedura che si articola in passaggi chiave normati dal Testo unico degli Enti Locali (Tuel) e dai regolamenti specifici. Tanti i temi da affrontare in vista delle scelte amministrative programmate per i prossimi cinque anni.

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