La Asl di Sassari interviene per rassicurare i pazienti del Poliambulatorio Andriolu di Porto Torres, alle prese con un sistema internet lento che impedisce le prenotazioni alle visite mediche, con conseguenti lunghe attese e file davanti alla struttura Sanitaria.

«Per risolvere questo problema, conseguenza dell’aumento dei servizi digitalizzati all’utenza, la Asl di Sassari – precisa l’Azienda sanitaria locale - attraverso la struttura complessa Infrastrutture e Reti di Ares Sardegna, ha avviato un processo di potenziamento della rete con la posa della fibra ottica. In attesa della conclusione dell’intervento, Ares Sardegna ha avviato le pratiche col fornitore dei servizi di connettività per il potenziamento della rete attualmente in uso che consentirà di avere un miglioramento dei servizi entro il mese di aprile».

Nel Poliambulatorio di Andriolu è la linea dati che subisce momentanei rallentamenti in particolare nelle prime ore del mattino o nei momenti di picco del flusso dati. Il disservizio crea tensioni tra i pazienti, in particolare anziani e fragili che devono seguire un determinato percorso terapeutico.

