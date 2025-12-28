Una piazzetta luminosa, con panchine e area verde, studiata per offrire uno spazio ai giovani, ma anche alle famiglie, dove dedicare il proprio tempo libero. E’ il risultato del progetto di riqualificazione dell’area pubblica, situata all’angolo tra via Petronia e via Azuni, nel cuore di Porto Torres.

I lavori terminati nei giorni scorsi hanno permesso di creare un’area accogliente trasformando uno spazio degradato, situato tra i ruderi di una vecchia casa e utilizzato come parcheggio, una zona situata a due passi dal centro cittadino, punto di ritrovo per molti. Sui muri ristrutturati la scritta di buon augurio “cù lu cori chi sei giùntu, cussì ti n’andi” (con lo stesso cuore con cui sei arrivato così ti auguro di andartene). Quell’area pubblica, dove un tempo sorgeva la casa Falchi ormai demolita, è stata valorizzata grazie ad un intervento di riqualificazione per un importo di circa 125mila euro, di cui 100.000 euro derivanti dalla misura compensativa Sardinia Solar Energy srl, frutto del’accordo con il Comune turritano, e 25.000 euro, risorse cofinanziate dall’Ente.

