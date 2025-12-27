Tre persone sono sospettate per il pestaggio del muratore di 52 anni di Sorso, aggredito la sera della vigilia di Natale davanti ad un circolo di viale Marina, poco distante dalla guardia medica di via Dessì. Qui è stato rinvenuto privo di sensi il 24 dicembre scorso, intorno alle 23.30, quando è giunta la chiamata al 112. All’arrivo della pattuglia dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Porto Torres e degli operatori del 118, hanno trovato l’uomo riverso a terra e privo di sensi.

Presentava una ferita profonda alla testa, lesioni al volto, in particolare all’occhio sinistro e perdeva sangue da un orecchio. Il 52enne si trova ricoverato in coma parzialmente indotto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. Le condizioni sono gravi ma stabili. È tenuto sotto osservazione dai medici preoccupati per il grave trauma cranico.

I militari, che indagano sull'accaduto, hanno passato al vaglio le immagini delle telecamere che mostrerebbero la vittima mentre cerca di raggiungere con le proprie gambe l’ambulatorio della guardia medica prima di accasciarsi a terra. Non si esclude che l'uomo sia stato anche investito da un'auto dopo essere stato picchiato.

