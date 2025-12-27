«Negli ultimi mesi sono stato attraversato da un evento personale e professionale di grande impatto, che ha inevitabilmente modificato le mie priorità e il mio sguardo sulle cose. Una fase complessa, che mi ha imposto una riflessione profonda e una scelta di responsabilità. Ho deciso di dedicare questo tempo alla mia famiglia e alla ricostruzione dell’azienda agricola e agrituristica Cuile de Molino, che non è soltanto un’attività economica, ma una parte essenziale della mia storia, della mia identità e del mio futuro». Così Pierluigi Molino, imprenditore agricolo di Porto Torres e coordinatore cittadino di Forza Italia, lascia momentaneamente l’incarico politico per occuparsi della sua vicenda personale dopo che, il 29 novembre scorso, ha visto le fiamme distruggere la sua villa rurale e danneggiata una parte dei locali dell’agriturismo nella Nurra. «Per queste ragioni ho ritenuto corretto sospendere temporaneamente la mia attività politica attiva, con rispetto verso le persone che mi seguono e verso i ruoli che la politica comporta», sottolinea l’esponente azzurro.

«La mia assenza sarà ampiamente colmata dall’impegno, dalla competenza e dalla presenza costante di Ilaria Faedda, che assumerà il ruolo di riferimento e di coordinamento politico, con il supporto operativo di Marco Francesconi e Antonio Casu. Insieme garantiranno continuità, serietà e visione, affiancati da tutto il gruppo dirigente e dai militanti che in questi anni hanno dimostrato maturità e spirito di squadra». Ilaria Faedda, che ha aderito al partito di Forza Italia dopo un periodo di militanza nel Psd’Az cittadino, assumerà la guida in una fase di programmazione della campagna elettorale in vista delle amministrative della prossima primavera. Il suo è uno dei nomi papabili per la candidatura a sindaco nella coalizione di centrodestra. Tra le figure rappresentative, aspirante a sindaco del centrodestra, ancora oggetto di trattativa, anche Ivan Cermelli, esponente e consigliere comunale della Lega. Alla scelta del nome darà il suo contributo lo stesso Molino.

«La politica, per me, non è mai stata un esercizio formale o occasionale, ma passione, dedizione e presenza costante. Proprio per questo, in una fase in cui non potrei garantirle l’attenzione e la continuità che merita, ho scelto la strada della chiarezza e della correttezza. Ma questa pausa – aggiunge l'ex coordinatore di FI - non rappresenta in alcun modo una rinuncia ai valori, alle idee o all’impegno verso il territorio. È una scelta di responsabilità, dettata dalla volontà di tornare, quando sarà il momento, con maggiore forza, lucidità e consapevolezza. Desidero però essere altrettanto chiaro su un punto fondamentale: la nostra sezione è viva, strutturata e pienamente pronta ad affrontare le sfide future, a partire dalle elezioni amministrative del 2026».

© Riproduzione riservata