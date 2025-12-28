Grave incidente sulla 127 bis ad Alghero, su una pista di motocross.

Coinvolta una 16enne che stamattina, alla guida del mezzo, è andata a sbattere con un altro mezzo riportando un trauma cranico.

Subito soccorsa, la giovane è stata trasportata in codice rosso a Sassari in Rianimazione.

© Riproduzione riservata