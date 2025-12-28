l’incidente
Alghero, schianto sulla pista di motocross: grave una ragazza di 16 anniLa giovane è ricoverata in Rianimazione a Sassari
Grave incidente sulla 127 bis ad Alghero, su una pista di motocross.
Coinvolta una 16enne che stamattina, alla guida del mezzo, è andata a sbattere con un altro mezzo riportando un trauma cranico.
Subito soccorsa, la giovane è stata trasportata in codice rosso a Sassari in Rianimazione.
