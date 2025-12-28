Proroga di tre mesi circa a Sassari per la gestione dei parcheggi in struttura di via dei Mille, Mercato Civico e viale Dante. Con una determina dei giorni scorsi l’assessorato alle Infrastrutture della mobilità e Traffico ha rinviato l’affidamento che è comunque ormai prossimo.

Il Comune ha infatti bandito a settembre la gara per la concessione di 36 mesi, sia per i parcheggi interrati citati che per il servizio di bike-sharing nelle Stazioni Ospedali, all’interno del parcheggio in via dei Mille, Stazione Emiciclo e Magistero. A novembre la nomina della commissione giudicatrice della gara e, una volta valutate le offerte tecniche presentate dai concorrenti, qualche giorno fa si sono aperte le buste con le relative offerte economiche.

Si avvicina quindi il momento di sapere chi sarà il vincitore dell’affidamento delle strutture ora gestite da Apcoa, e proprio quest’ultima potrebbe partecipare di nuovo insieme a Saba Italia. Nella gestione triennale si realizzeranno, con lo strumento del project financing, i necessari lavori di ammodernamento e di adeguamento strutturale. Il valore della concessione è di 2 milioni e 700mila euro.

© Riproduzione riservata