Via libera al progetto di fattibilità economica per il restauro conservativo dell’edificio che, a Porto Torres, ospitò in passato la Pretura e che oggi è destinato a diventare la sede del Centro per l'impiego. Il piano prevede interventi strutturali di adeguamento grazie alle risorse a disposizione, 724mila e 300 euro, comprensivi di un cofinanziamento derivante da fondi Pnrr e risorse proprie dell'agenzia Aspal. I lavori dovranno essere eseguiti entro il mese di giugno 2026. L’immobile, di circa 450 metri quadri, che si affaccia su via Sassari, sarà la futura sede del Centro per l’impiego in base a un accordo tra la ex Provincia di Sassari e il Comune di Porto Torres allo scopo di dotare il servizio di locali più adeguati. L’intesa si è resa possibile grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con aggiornamento del Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) Regione Sardegna - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal), nel quale l’ufficio di Porto Torres è stato individuato tra gli interventi di adeguamento previsti. L’ex Pretura, che si sviluppa su un unico piano e in un’area di circa 930 metri quadri è divisa in tre parti, di cui una centrale e due laterali. La decisione dell’esecutivo rientra nel programma di valorizzazione degli immobili, in cui è compreso l’obiettivo strategico della gestione dei beni comunali.

