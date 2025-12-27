Andata e ritorno dal concerto di capodanno di Max Pezzali a Sassari. L’Atp annuncia infatti di aver previsto un servizio di rientro coi bus-navetta, offerto dal Comune, disponibile nella fascia oraria tra l’1 e le 3 del 1° gennaio. Le linee partiranno tutte da via Vardabasso e condurranno le persone verso i parcheggi di riferimento, indicati sul parabrezza di ogni mezzo.

Sono otto i parcheggi di attestamento nel perimetro cittadino dove il 31 dicembre gli utenti potranno lasciare la propria auto e, da lì, usufruire del servizio di bus-navetta offerto dal Comune in collaborazione con l’Azienda Trasporti Pubblici. Grazie alla partnership con i privati, sono stati individuati il parcheggio del Tanit (coperto e scoperto) in via Caniga-via Predda Niedda, il parcheggio dell’Agenzia delle entrate a Piandanna, il parcheggio di via Budapest (fianco Conad), il parcheggio di via Camboni a Li Punti, il parcheggio di piazza Ortobene a Sant’Orsola Nord, il parcheggio di via Pirandello, il parcheggio dei bus in via Turati e il parcheggio di via Washington.

Da queste aree di sosta, partirà dalle ore 18 il servizio di navette che accompagneranno gli utenti in via Vardabasso, a eccezione dei passeggeri che avranno parcheggiato in via Budapest e che saranno trasportati in via Togliatti.

