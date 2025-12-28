Scatta il conto alla rovescia per il Cap d’Any de l’Alguer. Dal 29 al 31 dicembre il Piazzale della Pace, affacciato sul porto turistico, si trasformerà nel grande cuore pulsante del Capodanno della Riviera del Corallo con tre serate di spettacoli a ingresso libero e gratuito. I varchi apriranno ogni sera alle 20.

Protagonisti sul palco saranno Raf (29), Kid Yugi, Low Red (30) e Gabry Ponte (31), affiancati da una programmazione musicale trasversale che darà spazio a dj set, musicisti emergenti, artisti locali e cover band. Un percorso sonoro pensato per accompagnare il pubblico verso l’arrivo del nuovo anno, valorizzando al tempo stesso la scena culturale e musicale del territorio.

L’accesso all’area eventi sarà regolato da controlli ai varchi di via XXIV Maggio, via La Marmora e via Garibaldi, fino al raggiungimento della capienza massima. Per garantire la sicurezza, sono previsti controlli all’ingresso da parte del personale addetto e delle forze di polizia, anche con l’utilizzo di metal detector. All’interno dell’area saranno presenti stand per la somministrazione di cibo e bevande.

Non sarà consentito introdurre contenitori di vetro o lattine, bottiglie di plastica superiori ai 50 cl, petardi, spray urticanti, oggetti contundenti, borse grandi, caschi, droni e animali. In tutta la zona portuale e nelle aree attorno al Piazzale della Pace sono previsti divieti temporanei di sosta e transito.

L’Amministrazione comunale ha individuato alcune aree di sosta temporanee: lo sterrato tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez, il campo sportivo Don Bosco e lo sterrato di via Giovanni XXIII. Sono previsti posti limitati e dedicati alle persone con disabilità e a un solo accompagnatore maggiorenne. È stata allestita una pedana riservata, con ingresso da via Asfodelo, presidiata dal personale di sicurezza e dotata di wc accessibile.

L’accesso è esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento posti, scrivendo a info@algheroexperience.it e allegando la documentazione richiesta.

© Riproduzione riservata