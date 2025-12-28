Ozieri, via alla riqualificazione del teatro Oriana FallaciL'amministrazione partecipò al bando regionale nel 2022, per un finanziamento di circa 700.000 euro
Su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ozieri, Luca Manca, la giunta cha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del teatro "Oriana Fallaci" a firma dell'ingegnere Antonello Deiosso, progettista e direttore dei lavori. Si tratta di un'opera strategica importante che prevede di realizzare l'ampliamento della "Hall d'ingresso", la messa a norma ed in sicurezza sull'impiantistica tecnologica, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento, con la realizzazione di nuovi accessori quali bagni e ripostigli. È previsto inoltre l'adeguamento di camerini.
L'amministrazione Peralta partecipò al bando regionale nel 2022, per un finanziamento di circa 700.000 euro. Rientrati in graduatoria, successivamente ad uno scorrimento della stessa, i fondi vennero assegnati al Comune.
L'espletamento della gara d'appalto a breve, attiverà le procedure per poter dare l'affidamento dei lavori, presumibilmente previsti per fine febbraio 2026, compatibilmente con la chiusura delle stagioni teatrali previste ed in programma per la stagione in corso 2024-2025.