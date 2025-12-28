Il Comune di Stintino sta valutando le offerte sull’affidamento in gestione dell’area demaniale marittima del Porto Nuovo, una superficie complessiva di circa 34.888 metri quadri, di cui 495 metri quadri circa di banchina, 1.394 di pontili galleggianti, 24.398 metri quadri di specchio acqueo da destinare all'ormeggio di imbarcazioni (area scoperta), oltre a 5.748 metri quadri circa di piazzale (area scoperta) e ulteriori 2.736 metri quadri di specchio acqueo dove ormeggiare imbarcazione di grandi dimensioni e un’area verde non pavimentata.

Resta esclusa dall’affidamento, l'ingombro del chiosco bar della superficie di 70 metri quadri.

Il piano degli ormeggi prevede 265 posti barca di diverse dimensioni – 170 con assegnazione annuale e definitiva e 95 con assegnazione temporanea e stagionale. Il canone annuale a base di gara richiesto dall’amministrazione di Stintino è pari a 70mila euro l’anno, quindi 122mila e 500 euro per un anno e nove mesi, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2027. L’affidatario dovrà garantire assistenza ai natanti, alle strutture degli ormeggi e agli utenti, la manutenzione alla viabilità e ai parcheggi, compresi gli impianti idrici ed elettrici, all’area verde non pavimentata e all’isola ecologica.

