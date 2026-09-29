Sempre più immobili abbandonati e in stato di degrado nel centro cittadino di Porto Torres. Il sindaco Massimo Mulas ha firmato l’ennesima ordinanza di ripristino e messa in sicurezza di un fabbricato in via Ponte Romano, poco distante dall’area archeologica.

Il provvedimento è stato assunto a seguito di sopralluogo del personale del Servizio Ambiente, che ha accertato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, determinato dal dissesto statico dell'edificio. Inoltre è stato documentato lo stato di degrado della facciata sulla via Ponte Romano, con crepe e lesioni e il rischio di cedimento, oltre alla presentazione della vegetazione infestante.

Accertato anche il cedimento di una porzione del lastrico solare e della struttura del vano scala di accesso al piano superiore, un ampio foro sulla muratura portante del piano primo prospiciente il cortile posteriore e il distacco di porzioni di intonaco e pietrame dal fabbricato accessorio, ubicato nel cortile di pertinenza ed edificato sul confine con un immobile di proprietà comunale.

L'ordinanza impone ai proprietari l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza.

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