L’Arcivescovo Metropolita di Sassari Francesco Soddu ha reso note le nuove nomine pastorali e gli avvicendamenti presbiteriali per le comunità della Diocesi.

La Parrocchia Sant'Orsola a Sassari, amministrata da Don Luigi Maiocchi, sarà affidata, come Parroco, a Don Piero Bussu, che concluderà il mandato di Cappellano Ospedaliero e Responsabile diocesano della pastorale sanitaria il 31 ottobre 2026. Nella Parrocchia San Paolo Apostolo di Sassari assumerà l’Ufficio di Collaboratore pastorale Don Bastianino Pirino.

Per quanto riguarda le parrocchie extraurbane, la Parrocchia Santa Anastasia di Tissi, amministrata da P. Salvatore Piredda, s.d.p., che ha ottenuto l'anno sabbatico, sarà affidata, come Amministratore ad annum, a Don Gavino Sanna. La Parrocchia Santa Maria Assunta di Palmadula sarà affidata, in solidum a due sacerdoti (Can. 517 CIC): Don Alberto Azzeris Moretti sarà affiancato come moderatore da Don Pietro Ventura. Nelle Parrocchie San Pantaleo e Santa Monica di Sorso assumerà l’Ufficio di Collaboratore pastorale Don Francesco Ferro, insieme a Don Innocent Enemuo

Il Tribunale Ecclesiastico risulta così composto: Vicario Giudiziale, Don Alessandro Madeddu. Difensori del Vincolo: Dott.ssa Mariangela Delogu, Don Claudio Ottonello. Notaio: Mons. Alessio Deriu. ltro Notaio: Sig.ra Sarah Pinna. Patrono stabile: Avv. Stefania Cannas. Procuratore: Dott.ssa Barbara Beccu.

L'Ufficio Catechistico sarà affidato a Don Marcello Piredda. L'Ufficio per la Pastorale Giovanile a Don Piero Paulesu. Delegato per l'Amministrazione e il Patrimonio sarà Don Gerolamo Derosas. Delegato per la Cultura: Don Salvatore Bulla.

Nel Seminario Arcivescovile ricoprirà l’incarico di Vice Rettore Don Andrea Usai, che assumerà contestualmente gli ulteriori Uffici di Segretario Particolare dell'Arcivescovo e Cerimoniere. Assumerà l'incarico di Economo il Rag. Pompeo Serra.

Infine nella Cappellania Ospedaliera succederà a Don Piero Bussu Don Pierpaolo Canu, che assume anche l'incarico di Maestro di Cappella del Duomo. Nella Casa di riposo “Paolo VI” succederà a Don Bastianino Ferracciu come Cappellano Don Luigi Maiocchi.

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