Conclusi i lavori del Centro servizi portuale, l’edificio che ospitava il Mercato ittico nella banchina della Teleferica del porto commerciale di Porto Torres. L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, tramite la ditta che si è aggiudicata l'appalto, ha completato le ultime rifiniture della struttura, un intervento finanziato con risorse pari a 2 milioni e 752mila euro. La parte esterna della struttura, circa 6 mila metri quadri, che ha un accesso per le auto con parcheggi, ospita uno spazio verde con essenze autoctone.

La riqualificazione dello stabile ospita gli uffici dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, ha interessato la sistemazione interna dei locali, il completamento delle finiture e degli impianti, la realizzazione della copertura, delle pareti e l’adeguamento della gradonata della sala originariamente destinata alle aste del mercato ittico e riconvertita a sala conferenze. Internamente il progetto prevede la suddivisione dell’edificio in quattro aree: uffici della Port Authority, una sala conferenze da 170 posti e un centro servizi da adibire ad uffici. La parte nord della struttura, infine, potrà essere destinata, in futuro, a mercato ittico, con la previsione di una sala centrale, area per celle frigorifere, una cucina, depositi, uffici, servizi igienici e locali tecnici.

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