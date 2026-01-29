Costretti a spostarsi per vedere garantita l’assistenza pediatrica per i propri figli, oppure ad affrontare la lenta burocrazia tra gli uffici del Poliambulatorio Asl dell’Andriolu, a Porto Torres.

«Un servizio essenziale come l’assistenza medica per i bambini non può essere un optional in una città con queste dimensioni», lamenta un genitore, uno dei tanti che affronta le difficoltà quotidiane per la mancata copertura pediatrica nel territorio in cui risiede.

«Mia nipote ha quattro anni, non ha un pediatra di libera scelta assegnato in modo stabile», spiega la donna, «una situazione inaccettabile che costringe i genitori ad un calvario burocratico infinito presso la struttura dell’Andriolu, soltanto per compilare domande per pediatri che risultano disponibili, forse, dopo un mese di attesa».

I pediatri con posti attualmente liberi e vicini a Porto Torres sono quelli con ambulatori a Sorso (dottoresse Roberta Frassetto e Ilaria Durgali) e Sassari (dottor Marco Ferrari, dottor Giuliano Tramaloni e la dottoressa Elisabetta Alia).

«Chiedo che le autorità competenti e la Asl intervengano immediatamente per garantire una copertura stabile e continua», è l’appello della donna, «perché i nostri bambini hanno diritto ad un medico di riferimento, e le famiglie non devono essere costrette a combattere contro i mulini a vento».

