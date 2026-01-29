Spopolamento, famiglia e democrazia: le sfide del futuro che è già oggi. È questo il tema dell’incontro pubblico in programma venerdì 31 gennaio nella sala conferenze de “Lo Quarter” ad Alghero, promosso dalla Pastorale Sociale e del Lavoro.

Un momento di riflessione e confronto sulle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali che attraversano le comunità locali, con il contributo di rappresentanti delle istituzioni, del mondo ecclesiale, scolastico e accademico.

Interverranno Gilberto Marras, direttore dell’Ufficio regionale PSL, padre Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa, Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero, Riccardo Uda, sindaco di Macomer, Mario Peretto, dirigente scolastico dei Licei di Alghero, Giovanni Lobrano, Università di Sassari, Antonio Serafino Doneddu, sindaco di Osidda, e Franco Spada dell’Arcidiocesi di Sassari.

Le conclusioni saranno affidate a don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale Sociale e del Lavoro. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

