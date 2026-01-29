Alghero, mare mosso: affonda una barca da pescaSono tuttora in corso le verifiche per accertare le cause
La forte mareggiata ha fatto affondare una barca da pesca ormeggiata nel porto di Alghero. Nella banchina Rafael Cataldi oggi pomeriggio, infatti, galleggiava un natante. Sul posto gli uomini della Capitaneria e la polizia locale coordinata dal comandante Salvatore Masala. Sono tuttora in corso le verifiche per accertare le cause dell’affondamento e valutare eventuali danni o criticità ambientali.
Intanto ieri sera la litoranea è stata chiusa al traffico a causa del mare in burrasca. Il vento sostenuto da ovest, infatti, ha spinto sulla carreggiata sabbia e materiali trasportati dal mare.
Gli agenti della municipale sono intervenuti per interdire precauzionalmente il passaggio di auto e moto, a tutela della sicurezza stradale, mentre il personale dell'Ufficio Ambiente ha provveduto stamattina a rimuovere i detriti per poter finalmente riaprire viale Primo Maggio.