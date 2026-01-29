La forte mareggiata ha fatto affondare una barca da pesca ormeggiata nel porto di Alghero. Nella banchina Rafael Cataldi oggi pomeriggio, infatti, galleggiava un natante. Sul posto gli uomini della Capitaneria e la polizia locale coordinata dal comandante Salvatore Masala. Sono tuttora in corso le verifiche per accertare le cause dell’affondamento e valutare eventuali danni o criticità ambientali.

Intanto ieri sera la litoranea è stata chiusa al traffico a causa del mare in burrasca. Il vento sostenuto da ovest, infatti, ha spinto sulla carreggiata sabbia e materiali trasportati dal mare.

Gli agenti della municipale sono intervenuti per interdire precauzionalmente il passaggio di auto e moto, a tutela della sicurezza stradale, mentre il personale dell'Ufficio Ambiente ha provveduto stamattina a rimuovere i detriti per poter finalmente riaprire viale Primo Maggio.

