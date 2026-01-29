Interventi sulla sicurezza stradale per garantire la viabilità nel territorio comunale di Valledoria. Proseguono i lavori dedicati al potenziamento delle griglie per il deflusso delle acque piovane, iniziato negli anni precedenti nella via Oristano, via Amsicora, via Toscana e via IV Novembre.

In continuità con queste opere, gli interventi sono stati recentemente estesi in via Doria, una delle zone più soggette a ristagni d'acqua durante la pioggia, al fine di rendere più sicura la viabilità. Il progetto prevede inoltre nuovi percorsi pedonali con marciapiedi in via Galvani e via Tirso, per una maggiore accessibilità degli spazi urbani.

In passato le criticità presenti nelle diverse strade cittadine avevano creato difficoltà al traffico veicolare e al passaggio pedonale, con allagamenti derivanti dalle forti piogge che non trovavano sfogo nelle caditoie stradali ostruite, rendendo impraticabili le carreggiate. L'intervento comprende sia le strade che i marciapiedi, opere pubbliche che si estenderanno in altri tratti della città.

